Vi vil bekæmpe bandeuvæsen i Ballerup

Debat: Efter sidste weekends skyderi i Hede-Magleparken må vi jo konstatere, at vi igen står i en situation, hvor borgerne i Ballerup Kommune igen skal være utrygge.

Af Mikael Wandel (V), Formand for Venstre i Ballerup

Venstre Ballerup og jeg går til kommunalvalg på, at det skal være trygt i at færdes i kommunen, uden risiko for at blive skudt på. Jeg er derfor også glad for, at vi med det budget, der er vedtaget for 2018, har afsat et større beløb af til bekæmpelse af bandekriminalitet.

Vi skal bruge alle de muligheder, vi har til rådighed inden for lovens rammer. Det kan betyde, vi skal tage nogle drastiske og hårde beslutninger for at komme dette uvæsen til livs.

Vi vil sammen med resten af kommunalbestyrelsen arbejde for, at vi får mere synligt politi i kommunen igen, så vi alle kan færdes trygt uden at skulle se os over skulderen.