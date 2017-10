Svar til Normind og Tiedemann

Debat: Steen var det ikke en ide, at du inden du udtaler dig om pullert lige ser tingene igennem.

Af Kim Pedersen, Centrumgaden 33, 1. th., Ballerup

Du siger, at det vil forringe lovlydige borgeres ret til at færdes i gågaden. Den ret er helt væk nu på grund af det der foregår. Gågaden er helt og aldeles blevet en spøgelsegade i aftentimerne og en spring-for-livet-gade i dagtimerne.

Mig bekendt er fire personer flyttet herfra, en mere er på vej ud. Flere personer er blevet ramt af biler, en med to brækkede arme som resultat. Jeg selv blev ramt med en baby på armen, bare fordi jeg ikke ’’efter ordre’’ flyttede mig hurtigt nok, så man kunne parkere, hvor min klapvogn stod.

Selvom der kommer pullerter forringer de ingen lovlydige borgers adgang med bil i gaden. Tværtimod udvides tiden for, hvornår man må køre ind.

Ja det en sindssyg dyr løsning, som med lidt visioner og arbejde kunne gøres betydelig billigere. Løsningen koster en familie med to børn i Ballerup 180 kroner plus et ’’pullerkontigent’’ på 40 kroner for selvsamme familie om året.

Du har ret i, at det er noget af en regning at tørre af på borgerne, men jeg går ud fra, at du mener, vi alle skal være her, og det kan man ikke, som det er nu. Selvom du bor i Skovlunde går jeg ud fra at, du ikke har noget mod, vi andre i kommunen også skal kunne færdes i gaden.

Bedst var det, hvis man kunne få disse fuldstændige ligeglade ’’terrorister’’ til at betale, men det går ikke, mener Helle Tiedemann. Havde vi sat os sammen, teknisk forvaltning og beboerne, kunne der findes løsninger, der ville komme kommunekassen til gode og straffe disse personer.