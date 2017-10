Afspærring giver gener

Debat: Hvordan kan man som ansvarlig politiker forbyde taxakørsel i Centrumgaden?

Af Jytte Olesen, Centrumgaden 21, 3.tv., Ballerup

Her bor mange ældre og dårligt gående og ikke alle tør komme sent hjem.

I siger, at man kan køre ind fra bagsiden. Ved I, at så er der to etager mere. Bor man på 3. sal bliver det 5. sal. Det er højt at gå for nogen.