Billeder fra ‘Lutherløbet’ i Smørum

Udover at markere 500 året for Reformationen, var lørdagens motionsløb også et sponsorløb, hvor der blev samlet ind til Danmissions arbejde mod illegal skovhugst i Cambodja. Foto: David Foli

galleri: Frederikssund Provsti havde lørdag inviteret til motionsløb ved Smørum Kirke i anledning af reformationsjubilæet.

Af Mia Thomsen