Bander og politi til debat i Smørum

Justitsminister Søren Pape Poulsen fik forsikret de bekymrede Smørum-borgere om, at der er mere politi på vej. Området døjer ligesom Ballerup med mange indbrud og bandekriminalitet. Foto: Flemming Schiller

ministerbesøg: Justitsminister Søren Pape Poulsen var på besøg i Smørum, hvor der blandt andet blev talt om manglen på politi i området.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det er snart kommunalvalg, som de fleste nok har fundet ud af. Derfor skal de lokale kandidater tiltrække sig vælgernes opmærksomhed og kreativiteten kan være stor. Kan man trække en minister til, så er det noget, der får opmærksomhed og det var netop, hvad Konservative i Egedal havde gjort en våd og småblæsende mandag eftermiddag i Smørum Kulturhus.

Her havde man inviteret justitsminister og partiformand Søren Pape Poulsen til en debat med medlemmer og andre interesserede. Som det hører sig til, var en del af de fremmødte lokale kandidater og partifolk, men en del lokale borgere havde også fundet vej til salen, hvor det hurtigt kom til at handle om generel justitspolitik. Især indbrud, som også Ballerup er hårdt ramt af, bandekriminalitet og manglen på politifolk kom til at præge debatten.

Mere politi på vej

Justitsministeren påpegede, at der igennem mange år er blevet uddannet for få politifolk og at terror og bandekonflikt tærer på kræfterne. Men han understregede samtidig, at der er optaget 1300 på politiskolen, hvilket er et meget højt antal og han har store forventninger til, at der snart kommer mere manpower til at håndtere de udfordringer som området har med netop de to kriminalitetstyper.

»Det store optag skal komme blandt andet efterforskning af indbrud til gode. Også når vi ser på bandekonflikten, kan det give noget. Det er en lille gruppe, der optager enorme ressourcer og da vi samtidig har fået uddannet nye politikadetter og fået soldater ind til bevogtningsopgaver, så er jeg fortrøstningsfuld, selvom det naturligvis tager tid,« sagde Søren Pape Poulsen.

Ministeren løftede også sløret for, at der kommer et stort ungdomskriminalitets-udspil fra regeringen, der skal nedbringe antallet af kriminelle unge.

De fremmødte havde en god snak med ministeren, hvor de fik svar på en række spørgsmål, inden han måtte haste videre til et nyt møde i det jyske. I Smørum kunne de fremmødte så få en snak med de lokale kandidater til kommunalvalget i Egedal Kommune.