Politi uge 40

døgnrapporten: Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Stjal 500 colaer fra supermarked

Mandag den 2. oktober klokken 21.45 fik politiet en anmeldelse om, at tre ukendte gerningsmænd havde stjålet cirka 500 stk. Coca Cola fra et supermarked på Måløv Hovedgade.

Gerningsmændene stjal colaerne, som stod i butikkens vindfang, og kørte herefter fra stedet i en bil, som havde påsat stjålne nummerplader. Bilens registreringsnummer var: BC 79 187.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Mand sigtet i flere forhold

Tirsdag den 3. oktober klokken 11.55 blev en 26-årig mand sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Malmparken i Ballerup på grund af usikker kørsel.

I forbindelse med standsningen blev manden samtidig sigtet for kørsel uden førerret. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård.

Computere stjålet fra skole

Fredag morgen, den 6. oktober, anmeldte en skoleleder fra en skole på Telegrafvej i Ballerup, at en eller flere ukendte gerningsmænd på ukendt vis havde skaffet sig adgang til skolen og stjålet cirka 48 bærbare computere.

Kørsel uden kørekort

Lørdag den 7. oktober klokken 03.48 blev en 26-årig mand sigtet for kørsel uden kørekort, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Tjørnevænget i Skovlunde, da han endnu ikke har erhvervet kørekort.

Indbrud på skole

Lørdag den 7. oktober klokken 15 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde skaffet sig adgang til Hedegårdsskolen i Ballerup ved at knuse et af skolens vinduer. Vedkommende havde stjålet cirka 12 computere, som var låst inde i et skab.

Spirituskørsel i Ballerup

Søndag den 8. oktober klokken 04.13 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning af en civilpatrulje foran Diskotek Skoven på Ballerup Boulevard i Skovlunde, da betjentene så to personer forlade diskoteket og sætte sig ind i en bil og køre væk. Føreren, en 21-årig mand, viste sig at være påvirket af alkohol, hvorfor han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Narkotikakørsel i Ballerup

Søndag den 8. oktober klokken 04.25 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Magleparken i Ballerup, hvor føreren, en 32-årig mand, blev sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af kokain.