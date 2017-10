Kræftsamarbejdet udvides

Ballerup er nu en del af et stort samarbejde mellem nu ni kommuner, der skal målrette og forbedre tilbud til kræftramte borgere. Foto: Arkivfoto.

Tilbud: Ballerup Kommune er en del af et samarbejde, der skal skabe bedre tilbud til kræftramte. Nu går tre yderligere kommuner med.

Af Ulrich Wolf

Siden 2015 har Ballerup Kommune været en del af et samarbejde, der hedder ’Vi samler kræfterne’.

Samarbejdet mellem Ballerup og fem andre kommuner, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Furesø og Egedal, har været en del af et kommunalt kræftsamarbejde som har til formål at målrette og skabe flere og bedre tilbud til kræftramte i kommunerne.

Nu er yderligere tre kommuner gået med i samarbejdet – nemlig Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner og dermed er Ballerup en del af landets største samarbejde om kræft.

Selvom mange danske rammes af en kræftsygdom, er der ikke altid nok patienter i en kommune til at kunne samle et hold med samme diagnose eller behov. De ni kommuners samarbejde gør det muligt at bruge hinandens ekspertise og faciliteter og samtidig flere og bedre tilbud til borgerne.

Ifølge Tina Roitkjær Køtter, formand for styregruppen bag projektet, så er der store forskelle på behovene hos borgerender rammes af forskellige kræftsygdomme og derfor giver projektet med at samle kræfterne god mening.

Man kan finde hold og andet info på www.visamlerkræfterne.dk.