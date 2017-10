Reddede treårig fra druknedøden

Brandmand på Ballerup Brandstation, John Lindholm (tv) fik i sidste uge overrakt Sophus Falcks Mindelegat af områdeleder Finn Heise for at have reddet en tre-årig dreng fra at drukne i et havebassin. Foto: Foto: Falck.

Redning: Lokal brandmand hædret for at have genoplivet en lille dreng, der var druknet i et havebassin til en fødselsdagsfest.

Af Mia Thomsen