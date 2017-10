»Vi løber ind, når andre løber ud«

At være brandmand er ikke bare et job, det er en livsstil. Hos Mack Bjerg Wind, der er udrykningsleder i Hillerød og deltidsbrandmand i Ballerup, skinner brandmanden igennem i alt, hvad han foretager sig. Lige fra måden han lægger sit tøj klar hver aften til, hvordan han parkerer sin bil. Han er altid klar til udrykning. Foto: Flemming Schiller

brandmand: På brandstationen i Ballerup arbejder 18 fuldstids - og 16 deltidsbrandmænd. Én af dem er Mack Bjerg Wind, som altid sover med sokkerne på. »Det er en arbejdsskade,« griner han.

Af Mia Thomsen

»Jeg har altid strømper på. Altid,« slår Mack Bjerg Wind fast, mens han omhyggeligt forklarer, hvordan han organiserer sit tøj, når han er i bad eller skal sover, så det ligger i den helt rigtige rækkefølge, som gør at han kan være i tøjet og ude af døren på få sekunder – hvis nu alarmen går.

»Det er sådan en arbejdsskade. Det der med at være klar til udrykning, det bliver bare en helt fast del af ens hverdag, når man er brandmand,« forklarer han.

»Jeg parkere også altid min bil med fronten ud ad, så jeg kan komme hurtigt afsted, og jeg sover altid yderst i sengen – også når vi er på ferie,« tilføjer han og fortæller, hvor galt det gik, da de rykkede rundt hjemme i soveværelset, så sengen pludselig stod et andet sted, end den plejede, da alarmen gik.

»Jeg sprang lige ind i væggen,« griner han.

Vi besøger Mack på brandstationen i Ballerup, som ikke bare er hans arbejdsplads, men også hans nabo. Til hverdag er han udrykningsleder på brandstationen i Hillerød, men ved siden af er han altså også deltidsbrandmand i Ballerup.

»Jeg kan bare ikke få nok af bål og brand,« smiler han og slår ud med armene.

Røgdykker på Bornholm

Mack har drømt om at blive brandmand lige siden han aftjente sin værnepligt hos Beredskabsstyrelsen på Bornholm, hvor han også uddannede sig til røgdykker og senere beredskabsassistent. Her fortsatte han med at arbejde i fire og et halvt år med at uddanne nye rekrutter, inden han i 2010 flyttede til Ballerup og fik job hos Vestegnens Brandvæsen som deltidsbrandmand.

»Mit mål var at blive fuldtidsbrandmand, men jeg skulle jo starte et sted, og der er deltidsstillingerne en god måde at komme ind i varmen på,« fortæller han.

Efter et års tid som deltidsbrandmand, begyndte han at køre sygetransport for Falck.

»Der fik jeg smag for ledelse og min drøm bristede lidt i forhold til at blive fuldtidsbrandmand,« tilføjer Mack.

Men i stedet fandt han den kombination, der viste sig at være helt perfekt for ham – blandingen af brandslukning og ledelse. Så i dag er han udrykningsleder på brandstationen i Hillerød og deltidsbrandmand på stationen i Ballerup.

Går i brandmandsmode

Hvad er det, du godt kan lide ved jobbet som brandmand?

»Først og fremmest er det et spændende job. Der er ingen dage, der er ens, og du ved aldrig, hvad der venter dig,« fortæller Mack.

Når han har fri fra sit dagjob og melder sig klar på stationen i Ballerup, har han altid den lille ’bipper’ i lommen. Han skal ikke være til stede på stationen, men bare hjemme eller lige i nærheden, så han kan være på stationen og klar til udrykning indenfor fem minutter.

»Tit aner man ikke, hvad man kører ud til. Vi får selvfølgelig en melding – for eksempel ’ild i villa’, men præcis hvad der venter os, ved vi ikke,« fortæller Mack.

Hvad gør du, når du bliver kaldt ind?

»Jamen, så går jeg i brandmandsmode,« siger Mack og griner lidt.

Hvad betyder det?

»Jeg skynder mig over på stationen. Som regel er jeg den første, fordi jeg jo bor lige ved siden af, så henter jeg køretøjet og uddelegerer pladserne, efterhånden som de andre deltidsbrandmænd kommer ind,« forklarer Mack og tilføjer:

»Og så tænker jeg selvfølgelig på, hvad det er, vi skal ud til. Vi får løbende supplerende oplysninger, så vi kan forberede os på vej derud i bilerne.«

Weekendvagter

Deltidsbrandmændene har deres egne hold og brandbiler, som supplerer de fuldtidsansatte, der er på vagt på stationen og derfor kan rykke ud i samme minut, alarmen går.

»Det er meget forskelligt, hvor tit vi bliver kaldt ind. Men man får et fast månedligt beløb for at stå til rådighed og så får man altid løn for minimum tre timer, hvis man bliver kaldt ind,« fortæller Mack.

Som en særlig ordning i Ballerup har deltidsbrandmændene også mulighed for at tage 12-timers vagter i weekenderne, hvor de så indgår på lige fod med de fuldtidsansatte og skal opholde sig på stationen. En ordning som deltidsbrandmændene sætter stor pris på, da det er god træning at være på ’’almindelig’’ vagt, hvor de kan komme med på mange forskellige udrykninger i løbet af de 12 timer, de er på arbejde.

»Derudover har vi også månedlige brandøvelser, så alle holder sig skarpe,« tilføjer Mack.

Er det en bestemt type, der bliver brandmand?

»Nej, overhovedet ikke. Vi har alle mulige forskellige typer, job og baggrunde. Men der er selvfølgelig nogle fællestræk. For eksempel er vi alle meget ansvarsfulde og seriøse omkring vores arbejde. Det er man nødt til at være,« siger Mack og tilføjer:

»Vi er her jo, når andre ikke kan klare situationen. Vi løber ind, når andre løber ud.«