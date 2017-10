Meningerne mødtes på Møllen

Der var hygge omkring bordet og mødet viste, at man godt kan få en god dialog i gang, selvom man er uenige. Foto: Flemming Schiller

dialog: De frivillige fra venligboerne og flygtningene mødtes til lørdagskaffe og kage med to lokale repræsentanter fra Dansk Folkeparti. Det kom der en god dialog ud af.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

I de seneste uger har debatten raset i Ballerup Bladet og på avisens hjemmeside om en artikel omhandlende Maher Rasho fra Syrien. Her har blandt andet den lokale DF-kandidat Michael Jensen og Lolan Ottesen (A) blandt andet diskuteret om Maher er flygtning eller migrant – og om rimeligheden i, at han har fået ophold i Danmark.

Tonen har været hård, som den ofte er i flygtningedebatten og derfor tog Lolan Ottesen initiativet til at invitere Birgitte Dahl og Michael Jensen, begge kandidater til kommunalvalget for Dansk Folkeparti, til et dialogmøde på ’Møllen’ hvor venligboerne i Ballerup holder til.

»Vi har diskuteret nok gennem avisen, nu synes jeg, at vi skulle mødes i stedet for at skrive til hinanden. Det er ofte lettere at få en dialog i gang, når man mødes ansigt til ansigt. Og det blev en god dialog, hvor vi fik en snak om holdninger og jeg tror, at alle parter fik lidt mere nuancerede holdninger til hinanden. Maher fortalte om sine oplevelser og jeg tror, at Michael Jensen og Birgitte Dahl fik et indblik i noget nyt. Samtidig var det også et indblik for flygtningene i fungerende demokrati, hvor man kan diskutere fredeligt og, være i samme rum, selvom man er uenige,« siger Lolan Ottesen.

God integration

Også Michael Jensen var glad for kaffemødet.

»Det foregik rigtig godt. Vi fik mødt Maher, som hele debatten jo har drejet sig om, og vi fik snakket med de frivillige. Jeg må sige, at det er dygtige folk, de frivillige på Møllen og de gør et stort stykke arbejde for integrationen. Jeg vil gerne fortælle i mit bagland, at man i Ballerup rent faktisk har en gruppe, der virkelig kan få integrationen til at fungere. Det kunne man lære noget af andre steder,« siger Michael Jensen, som dog ikke har tænkt sig at skifte politisk standpunkt efter mødet.

»Min grundholdning er stadig den samme, men det var godt at mødes og få vist vores politiske modstandere, at vi rent faktisk ikke er så slemme, som de kan fremstille det og at vi sagtens kan have en dialog. Vi forholder os stadig til sagen, men vi angriber lovgivningen og ikke menneskerne. Det er vigtigt at understrege, og det fik vi også diskuteret,« siger Michael Jensen, som er inviteret til middag på Møllen, en middag som han bestemt regner med at takke ja til.