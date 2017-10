Innovation og iværksætteri på skoleskemaet

Erhvervsdagen skal være med til at inspirere eleverne til at følge deres hjerte og arbejde målrettet hen imod den karriere, som de vil satse på efter gymnasiet. Foto: Privatfoto

uddannelse: 300 hhx-elever på Baltorp Gymnasium fik gode råd og inspiration til iværksætteri, da skolen holdt ’erhvervsdag’ i sidste uge.

Af Mia Thomsen

»I skal turde tænke nyt, så I kan finde på niche-produkter, og så handler det om at tage en chance.«

Det var et af budskaberne fra borgmester Jesper Würtzen, da han tirsdag i sidste uge åbnede årets erhvervsdag foran godt 300 hhx-elever på Baltorp Gymnasium.

Dagen er en tilbagevendende begivenhed, som skal understøtte gymnasiets business-profil. Eleverne lander nemlig typisk ude i det private erhvervsliv både som lønmodtagere og iværksættere senere i deres karriere.

Iværksætter inspirerede

Det var ikke kun Jesper Würzen, der havde lagt vejen forbi gymnasiet på Baltorpvej. Det samme havde iværksætter Casper Blom, der blandt andet er kendt for som 12-årig at have skabt virksomheden BilligeGolfbolde.dk.

I et underholdende foredrag fortalte han eleverne, hvordan idéen til virksomheden var opstået, og hvordan han startede med 300 kroner og endte med en større succesfuld virksomhed, som han solgte i 2014.

Herefter stod den på en række workshops, hvor eleverne kunne møde repræsentanter for flere større danske virksomheder som eksempelvis MobilePay, Novo Nordisk, Home og Sydbank.

Glad rektor

For rektor Dorthe Heide er dagen et vigtigt led i elevernes selvforståelse og karriereovervejelser:

»Vores elever skal bruge dagen til få inspiration i forhold til, hvad de er gode til, hvad de interesserer sig for og hvilken måde de foretrækker at arbejde på. På den måde kan de bedre forberede og arbejde sig hen imod den karriere, som de satser på efter gymnasiet,« siger Dorthe Heide, der samtidig glæder sig over den store opbakning, gymnasiet har oplevet til dagen

»Det er dejligt, at vi både kan få borgmesteren og så mange virksomheder til at engagere sig i vores erhvervsdag. Det viser, at der er stor interesse for de erhvervsrettede gymnasieuddannelser, som vi repræsenterer.«

Er man interesseret i at høre mere om den erhvervsrettede gymnasieuddannelse hhx på Baltorp Gymnasium, så holder gymnasiet infoaften tirsdag den 14. november klokken 19-21.