Reformationen som teater

Gordon Rasmussen fra Skovlunde har skrevet det stykke om Reformationen, som skal gøre borgerne klogere på Reformationen og dens betydning for det moderne samfund. Manuskriptforfatteren spiller selv med i stykket. Han kan ses i rollen som biskop Palladius. Foto: Flemming Schiller

forestilling: Reformationen - hvad kommer det mig ved’ hedder det teaterstykke, som Gordon Rasmussen har skrevet, og som Skovlunde Byteater opfører i fire kirker i oktober.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

Hvad skal vi med Reformationen, og hvad har Luther med vores moderne liv at gøre. Det er nogle af de spørgsmål Gordon Rasmussen vil gøre Ballerups borgere klogere på, når Skovlunde By-

teater fire aftener i oktober opfører stykket ’Reformationen – hvad kommer det mig ved’.

Det er Ballerup Sogn, der har bestilt stykket hos teaterforeningen, der har kastet opgaven i armene på Gordon Rasmussen, som tidligere har lagt arm med historisk teater, nemlig da han i 1999 skrev et egnsspil i anledning af Skovlundes 750 års jubilæum. Det er således en lækkerbisken af en opgave for den tidligere it-mand i Ballerup Kommune.

»Jeg er, hvad man kalder kulturkristen, og jeg har stor respekt for kirken og historien. Jeg interesserer mig for historie globalt, nationalt og lokalt, og der er godt stof i både Luther og Reformationen, som blandt andet betød en styrkelse af danskheden og det danske sprog. For nu skulle der blandt andet prædikes på dansk og ikke på latin, som folk jo ikke forstod,« fortæller Gordon Rasmussen, der håber, hans stykke kan give den moderne, verdslige borger en forståelse af, at Reformationen har været med til at lægge skinnerne til det demokrati, som vi nyder godt af i dag.

Luthers forandringer

Med Luther og Reformationen blev tro et personligt anliggende mellem den enkelte og Gud, og det betød også, at man var nødt til at lære folk at læse, så de selv kunne læse bibelen.

»Alle skulle lære at læse, også kvinderne. Så de selv kunne læse bibelen og modtage Guds nåde. Men det betød også, at folk kunne læse andre bøger end bibelen,« siger Gordon Rasmussen, der har brugt hele vinteren på at fordybe sig i Reformationen og i Martin Luthers opgør med katolicismen og pavens magt, for at være klædt på til at skrive manuskriptet.

Wittenberg og Ballerup

Stykket er bygget op omkring fire scener, der foregår i fire forskellige tidsperioder. Første scene foregår i 1517, da Martin Luther slår sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, hvilket bliver starten på Reformationen. Anden scene foregår i 1537, netop som Reformationen er kommet til Danmark og har vendt op og ned på kirkens stilling i samfundet. Scenen snor sig om den danske biskop Palladius’ besøg i Ballerups Kirke.

I tredje scene er stykket sprunget frem til år 1875, hvor Luthers Katekitmus er blevet obligatorisk lærdom i skolen.

I fjerde og sidste scene er historien rykket frem til 2017, hvor publikum møder en fortravlet, danske børnefamilie, hvis liv snor sig om sociale medier og morens nye app, der kan sætte hende i forbindelse med Reformationen.

Alt sammen levendegjort af ni amatørskuespillere fra Skovlunde Byteater.

Stykket spilles onsdag den 11. oktober klokken 19 i Skovlunde Kirke, torsdag den 12. oktober klokken 19 i Måløv Sognegård, Onsdag den 25. oktober klokken 19 i Skovvejskirken og torsdag den 26. oktober klokken 19 i Hedegårdskirken. Stykket varer en god times tid, billetter kan købes i døren.