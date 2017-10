»Det ville være nærmest umuligt for os at kæmpe denne kamp alene«

Den lille familie kæmper for at forblive sammen i Danmark, men Udlændingestyrelsen har givet gravide Mariam Rafiq afslag på familiesammenføring. Irshad Ahmad har opholdstilladelse - og deres fælles søn på 1½ år er blevet familiesammenført med faren.

opholdstilladelse: Irshad Ahmad og Mariam Rafiq håber, at advokaten kan hjælpe dem med at få omstødt afgørelsen fra Udlændingestyrelsen. »Vi prøver at bibeholde optimismen, selvom det er svært,« siger Irshad.

Af Mia Thomsen

I den lille toværelses lejlighed i Skovlunde, hvor gravide Mariam Rafiq, Irshad Ahmad og deres halvandet år gamle søn bor, er der kastet alvorlige, sorte skygger over den ellers glade tid.

Familien har opsagt lejligheden i Skovlunde og har fået en større, treværelses lejlighed i Ballerup, hvor de glædede sig til at flytte ind til december. Samtidig vokser deres andet barn i Mariams mave – en forårsbaby med forventet ankomst i begyndelsen af april. Sidst men ikke mindst har Irshad sikret sig en plads på det eftertragtede medicinstudium på Københavns Universitet med start til februar.

Men så var det, at afslaget fra Udlændingestyrelsen kom, og derfor skal Mariam nu forlade Danmark, med mindre familiens advokat får held til at bremse udsendelsen.

Tilbage står en ulykkelig familie, der måske snart bliver revet midtover.

»Der er mange bange anelser, som kører rundt i vores hoveder hver eneste dag, og hele situationen gør os meget deprimerede,« fortæller Irshad Ahmad og tilføjer, at de prøver at skærme deres lille søn, så godt de kan, så han ikke mærker for meget til den krise, de lige nu står i.

»Vi prøver at bibeholde optimismen, selvom det er svært,« tilføjer han.

Glad for støtten

Afslaget på familiesammenføring, som Mariam har fået, kommer bag på familien.

»Vi er meget uforstående overfor afslaget, fordi vi mener, det er givet på et forkert grundlag,« siger Irshad og forklarer, at han mener, det er sprogvanskeligheder og misforståelser i hans interview med Udlændingestyrelsen, dengang han kom til Danmark, der har gjort, at de nu står i denne situation, hvor styrelsen nægter at anerkende ægteskabet mellem ham og Mariam.

»Vi kommer til at kæmpe for at få afslaget omstødt – eller udsat indtil vi kan bevise, at styrelsens påstande ikke holder,« siger han og glæder sig over, at venner af familien har hjulpet med at finde en advokat, der har forstand på området.

»Vi synes, det er altafgørende, at vi har fået advokatbistand. De professionelle kender jo systemet bedre end os – og vi sætter al vores tillid til dem,« tilføjer han.

Han fortæller samtidig, hvor meget det betyder for ham og Mariam, at der er så stor opbakning til familien fra folk i Ballerup.

»Det betyder uhyre meget, at vi ikke kun har venner og bekendte som hjælper, men også føler at offentlige mennesker i kommunen og vildt fremmede mennesker er venlige overfor os. Vi er meget taknemmelige for al den støtte, vi har fået. Det ville være nærmest umuligt for os at kæmpe denne kamp alene,« siger han.

En uvis fremtid

Når talen falder på fremtiden har Irshad dog noget sværere ved at sætte ord på.

»Det er noget, vi ikke vil tænke for meget på lige nu,« siger han.

Og skulle det ske, at Mariam må forlade landet, har Irshad meget svært ved at se, hvordan de skal klare det.

»Det ville ændre vores fundament som familie. Det er svært at forestille sig, at jeg vil kunne komme til at bruge flere år på medicinstudiet velvidende, at min familie er et eller andet usikkert sted i verden,« siger han og slår fast at familien i hvert fald ikke flytter tilbage til Afghanistan.

»Jeg har ikke overvejet, om jeg har kræfter til at starte forfra et nyt sted. Så hvor og på hvilken måde, vi kan bygge vores familie op fra bunden, det ved jeg simpelthen ikke – og jeg vil helst ikke tage stilling til det lige nu. Jeg mener, at det vil være til det danske samfunds gavn, hvis jeg fuldfører mit studie, siger han og tilføjer:

»Og det er højst usansynligt, at det vil ske, hvis jeg skal leve afsondret fra min familie.«

Irshad og Mariam afventer nu en tilbagemelding fra deres advokat, om Mariam sag kan blive genoptaget og hun kan få lov til at blive i landet, mens sagsbehandlingen står på.

Hvis ikke skal hun ifølge Udlændingestyrelsens afgørelse forlade Danmark i morgen.