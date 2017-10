Lokal gruppe kæmper for afghansk familie

I går lørdag blev Irshad og Mariam gift i Ballerup - her er de sammen med gruppen af lokale, der kæmper for parret - og derfor naturligvis også var med til bryllup. Foto: Privatfoto

opholdstilladelse: En afghansk flygtningefamilie fra Ballerup bliver snart splittet i to, hvis det står til Udlændingestyrelsen, der har givet den gravide Mariam Rafiq afslag på familiesammenføring, mens hendes mand og 1½-årige søn gerne må blive i Danmark.

Af Mia Thomsen

En stor gruppe lokale politikere og repræsentanter for forskellige foreninger og fællesskaber i Ballerup er gået sammen i en arbejdsgruppe med det ene formål at hjælpe en afghansk flygtningefamilie fra Ballerup.

Familien er kommet i den ulykkelige situation, at den gravide mor Mariam Rafiq har fået afslag på familiesammenføring og skal forlade sin mand Irshad Ahmad og deres fælles 1½-årige søn i Danmark.

Familien var ellers faldet godt til i Ballerup og havde netop, grundet den snarlige familieforøgelse, fået ny lejlighed, hvor de glædede sig til at flytte ind 1. december i år. Ligesom Irshad er blevet optaget på Københavns Universitet, hvor han skal ind og læse medicin til februar.

Men mandag i sidste uge fik de et brev, der hev tæppet væk under dem.

Fætter og kusine

’Afslag på familiesammenføring,’ lyder overskriften på det 14 sider lange brev fra Udlændingestyrelsen, der først på engelsk, dernæst på dansk gør det klart, at Mariam ikke kan få opholdstilladelse i Danmark og skal forlade landet senest 16. oktober 2017.

Begrundelsen er, at Mariam og Irshads ægteskab ikke kan anerkendes efter dansk ret, da Mariam var under 18 år, da de blev gift. Hun var nemlig kun 17 og Irshad 20 år, da de blev gift i Afghanistan i 2009.

Dernæst har de i følge styrelsen ikke ’haft et fast samliv af længere varighed’ og så sætter Udlændingestyrelsen også spørgsmålstegn ved, hvorvidt ægteskabet er indgået frivilligt, da de er fætter og kusine: ’Du og Irshad Ahmad er nært beslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede, og det anses derfor for tvivlsomt, om ægteskabet er indgået eller samlivet etableret efter begge parters ønske,’ lyder det i brevet.

Det er en ’formodningsregel’ i udlændingeloven, der betyder, at ægteskab mellem slægtninge – som for eksempel fætre og kusiner – i udgangspunkt gør det tvivlsomt om ægteskab er indgået frivilligt.

Irshad Ahmad flygtede fra Afghanistan i 2011 og fik opholdstilladelse i Danmark i 2012. Mariam rejste til Danmark og søgte asyl i 2015, hvilket hun fik afslag på året efter. I mellemtiden blev Mariam og Irshad forældre og sønnen, der i dag er halvandet år gammel har opholdstilladelse i Danmark som familiesammenført med sin far.

I juni i år søgte Mariam så også om familiesammenføring – og det er denne ansøgning hun nu har fået afslag på.

Umenneskelig behandling

I Ballerup er gruppen omkring den lille familie meget ulykkelige og uforstående over afgørelsen fra Udlændingestyrelsen.

Med i gruppen, der blandt andet tæller flere lokalpolitikere og repræsentanter fra Frivillighedsrådet, Dialogforum, Venligboerne og Møllens Venner, er den radikale spidskandidat, Lene Knüppel Andersen, der er medunderskriver på et brev til borgmesteren, hvor de beder om hans hjælp til at bringe sagen videre til Mette Frederiksen på Christiansborg.

»Vi synes, det er helt urimeligt, når de er både gift og har fået barn sammen,« siger hun og fortsætter:

»Far og søn må gerne blive i landet, men moren, som er gravid, må ikke. Det er da en helt umenneskelig behandling af en familie.«

Samtidig er det også nedslående, mener gruppen, at en lille familie, der tilsyneladende gør alt for at falde til i landet, ikke kan få lov at blive.

»Irshad er jo en rollemodel og har gjort alt det rigtige. Han er kommet ind på lægestudiet og har gjort en aktiv indsats her i kommunen, hvor han blandt andet er med i Dialogforum,« fortæller Lene og tilføjer:

»Det virker bare helt absurd.«

Lene Knüppel Andersen fortæller samtidig, at hun ved, at sagen er sendt videre til socialdemokraterne Mette Frederiksen og Dan Jørgensen samt Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, ligesom hun selv har kontaktet den radikale partitop på Christiansborg, hvor Sofie Carsten Nielsen har sendt spørgsmål om sagen til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Om nogen af disse kan eller vil gøre noget, for at hjælpe den lille familie fra Ballerup er dog uvist.

Til gengæld har gruppen, der støtter den afghanske familie her i Ballerup, fået fat på en advokat, der har kastet sig hurtigt over sagen og sendt en hasteklage til Udlændingenævnet, hvilket de håber kan få genåbnet sagen.

Bryllup i byen

»Det positive i denne historie er, at der er så mange, der gerne vil hjælpe Mariam og Irshad,« tilføjer Lene Knüppel Andersen.

Foreningen Møllens Venner har sat en indsamling i gang for at hjælpe parret med advokatomkostningerne, der risikerer at løbe op i mange tusinde kroner.

For at markere, at de altså er gift – og det ganske frivilligt fra begge parters side – besluttede Mariam og Irshad at lade sig vie endnu engang her i weekenden. Lørdag gav de hinanden deres ’ja’ på Ballerup Rådhus, hvor kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kekec stod for vielsen – og naturligvis var alle vennerne fra Ballerup med.

Hvad der præcis kommer til at ske mandag den 16. oktober, hvor Mariam efter Udlændingestyrelsens afgørelse skal forlade landet, ved vi endnu ikke.