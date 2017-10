Borgertilfredshedsundersøgelser – og hvad så?

debat: Når vi taler om ”at sætte borgeren i centrum”, ”møde dem i øjenhøjde” og ”høre om deres oplevelser” er det vigtigt, at vi også skaber muligheden for at bedømme, om det virkelig sker.

Af Musa Kekec (A), Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Som politiker er det vigtigt for mig at indgå i dialog med- og få input fra vores borgere, da det skaber bedre forudsætninger for at træffe gode beslutninger.

Borgermøder og borgertilfredshedsundersøgelser er nogle værktøjer, der kan hjælpe med at få belyst dette.

Vi har netop læst den seneste borgertilfredshedsundersøgelse fra brugere af Jobcenteret og den viser en positiv fremgang sammenlignet med sidste års undersøgelse. Knap 700 borgere har svaret og givet os input til fokusområder, som vi bliver nysgerrige på.

77 procent af vores borgere oplever i høj eller meget høj grad at personalet er venligt og imødekommende.

54 procent oplever at Jobcenteret lever op til deres forventninger. Det er positiv udvikling, men ikke ensbetydende med at alt er i skønneste orden. Dette blev bekræftet af et borgermøde, hvor fem borgere fortalte om deres oplevelser med blandt andet kvaliteten af de tilbud, de fik hos eksterne aktører. Vi følger naturligvis op på dette, således at vi kan tilbyde de bedste tilbud til vores borgere i deres rejse frem til enten uddannelse og/eller beskæftigelse.

Selvkritik er sundt hvorfor vi også går tilbage og revurderer hvilke tiltag, der skaber værdi og hvilke, der skaber frustrationer – alt indenfor lovgivningens rammer og vilkår.