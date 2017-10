Kritik af det offentlige toilet på stationen

debat: Til Steen Pedersen, centerchef for by, erhverv og miljø:

Af Ella Frederiksen, Formand for Danske Handicaporganisationer (DH) Ballerup, Langekærvej 14A, Ballerup

Undertegnede har prøvet det nyrenoverede toilet på stationen. Jeg er kørestolsbruger og må sige, at det er absolut ikke ok for en kørestolsbruger, en dårligt gående, en synshandicappet eller en ordblind at bruge dette toilet.

Når du skal på toilettet, så skal du kunne læse informationsskiltet på toiletdøren og du skal have en mobiltelefon i nærheden, som du skal kunne skrive en sms på, hvis du vil have åbnet døren til toilettet.

Det tog tre minutter for min hjælper, der er en fysisk, psykisk, sprogligt velfungerende, yngre person at få åbnet toiletdøren for mig.

Toilettet er godt nok indrettet som et handicaptoilet, men det er svært, for ikke at sige umuligt, selv at åbne døren og lukke/låse den igen, hvis man sidder i en kørestol, står usikkert, har rollator, stokke eller har svage armkræfter.

Døren åbner udad, er voldsom tung og du skal efterfølgende selv låse den med en vrider.

Jeg finder faktisk, at tilgangen til dette ene offentlige toilet er så utilgængelig, at det er ubrugeligt for næsten alle, med eller uden funktionsnedsættelser.

Det kan godt være at man undgår hærværk på denne måde, men til gengæld kan folk så ikke nå at komme på toilettet.