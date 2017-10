Kørslen i Centrumgaden bliver stoppet

debat: Kære Kim. Jeg synes ligesom som du, at det er en sindssyg og egentlig unødvendig udgift at tørre af på lovlydige borgere og skatteydere og jeg er, som du ved, rigtig ærgerlig over det.

Af Helle Hardø Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget