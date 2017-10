Gratis psykologhjælp til unge

debat: Et af SF’s fokusområder ved det kommende kommunalvalg er indførelse af gratis psykologhjælp til alle under 25 år.

Af Birte Kramhøft (F) Kandidat til kommunalbestyrelsen

Dette er noget SF har været med til at indføre i nu 26 kommuner landet over.

Desværre har denne problematik åbenbart ikke interesseret den nuværende kommunalbestyrelse, for det er ikke med i den budgetaftale der blev offentliggjort for nylig.

Effekten af den gratis psykologhjælp er for nylig blevet undersøgt og det har vist sig, at syv ud af ti har fået det bedre af psykologbehandling, og dermed har man altså forebygget at den unge blev mere syg. Det betyder selvfølgelig at udgiften til behandling af disse unge også er blevet begrænset.

SF ønsker indførelse af gratis psykologhjælp op til 25 år også i Ballerup Kommune. Det vil en stemme på SF til kommunalvalget blandt andet blive brugt til at arbejde for.