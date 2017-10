Hvad med de demente?

debat: Tirsdag den 10. oktober var psykiatrien til debat på Ballerup Bibliotek.

Af Michael Jensen (O), kandidat til kommunalbestyrelsen og Region Hovedstaden

Det var en god og saglig debat, hvor vi kom rundt om mange af de udfordringer der er med de psykiatriske sygdomme, og ligeledes hvordan vi kan forbedre vilkårene for netop denne gruppe af mennesker.

Der var sammensat et panel af byrådsmedlemmer og kandidater dertil, Regionen var også til stede med tilhørende kandidater. Alle politikerne fik taletid, efter deres taler/budskaber gik de rundt til bordene og fik input af dem der var mødt op.

Jeg er meget forundret over, at ingen af de fremmødte debattører talte om den gruppe af mennesker, der er ramt af demens. Og giver mig anledning til at give et skub til vores nuværende politikere og dem der stiller op for første gang.

Demens rammer hårdt og bredt, samtidigt giver det anledning til at familier bliver revet midt over.

Fremtidsprognoserne ser ikke gode ud, da man regner med et stærk stigende antal demente der er plejekrævende, og det vil sætte kommunens og regionens ressourcer under pres. Vi skal allerede nu planlægge fremad, så vi har de rette forudsætninger for at give denne gruppe af mennesker den absolut bedste og værdige behandling.

Her i Ballerup taler statistikkerne sig eget sprog: 790 ramt af demens i 2017, 873 i 2020 og 1006 i 2025. Kilde: Nationalt videnscenter for demens.

Jeg vil gerne have demens på dagsordenen, så vi også i fremtiden kan sikre et godt serviceniveau for demente og deres pårørende.