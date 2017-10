Fremtidens jobcenter

debat: Vi må søge om frikommuneforsøg her i Ballerup. På arbejdsmarkedsområdet, så vi kommer ud over nogle af de love, der forhindre ansættelse i job, som man ikke kan leve af.

Af Per Mortensen (A), medlem af kommunalbestyrelsen

Jobcentret i Ballerup gør det godt efter den lovgivning, der er så lang, at hvis man ruller den ud fra Ballerup, vil den først slutte inde på Rådhuspladsen.

Det er i dette kæmpe lovkompleks og registrering, man skal se jobcentrets arbejde. Der ikke meget plads til parathed og fleksibilitet der – som tit vil gøre det nemmere for borgerens vej til et arbejde.

Men vi skal have stoppet alle de praktikker, der ikke fører til fuldtidsstillinger, selv om jobbene er der.

Eller også må Folketinget og folket op på dupperne og forlange, at disse områder bliver bedre overenskomstdækket og virksomheder ansætte folk på fuldtid.

Vi snakker om servicebranchen (rengøring, butik, restauration, event og forlystelser). For det er den danske model på arbejdsmarkedet, med dertilhørende overenskomster, der har skaffet vores velfærd og bedre levevilkår for de fleste.

Det ikke en del af den danske model, at være med til at firmaer kan udnytte praktik for arbejdsløse til at udhule modellen. Og næsten helt afskaffe fuldtidsstillinger i den hurtigst voksende branche, nemlig servicefagene, hvor mange kunne have deres udkomme på fuldtidsstillinger. I stedet er de blevet frontrunner på ’working poor’.