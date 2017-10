Jonstruplejren – ny bydel

debat: Ballerup Kommune skal vokse med 3500 borgere.

Af Peter Schou (A), kandidat til kommunalbestyrelsen

Med udgangspunkt i mit indlæg om byudvikling i uge 40, peger Erik Gram i sit læserbrev på de mange spændende muligheder der opstår, når Jonstruplejren en gang i de kommende år skal nedlægges.

Ballerup Kommune har et ønske om at tiltrække nye borgere, der kan bidrage til at sikre kommunens høje velfærdsniveau, målet er at tiltrække 3500 nye indbyggere. Dette kræver attraktive boliger og det vil en ny bydel i Jonstruplejren kunne skaffe. Blandet byggeri af nyt og gammelt, med respekt for stedets historie. Huse, rækkehuse og lejligheder tæt på den skønne natur i området.

En ny bydel med leg og liv. Det er vigtigt at den nye bydel også kommer til at indeholde muligheder for byliv, i form af butikker, idrætsfaciliteter, institutioner og ikke mindst et samlingspunkt for stedets beboere.