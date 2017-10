Nu kan der brevstemmes

Bjarne Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet var den første i Måløv, der brevstemte, da der blev åbnet for den mulighed i sidste uge. Foto: Flemming Schiller

kommunalvalg: Bor man på plejehjem, sidder i fængsel eller er ude og rejse på valgdagen, kan man stadig bruge sin demokratiske ret og stemme ved kommunalvalget. Løsningen er at brevstemme.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

Om fem uger er der igen valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Så skal alle mand af huse og omkring den lokale skole eller sportshal for at afgive sin stemme. Men ikke alle borgere har mulighed for selv at komme til valglokalet.

Bor man på plejehjem, ligger på hospitalet eller sidder i fængsel, kan man af gode grunde ikke komme. Men så kan man til gengæld brevstemme. Den mulighed har man også, hvis der står ferie eller forretningsrejse i kalenderen, den dag valget faldet. Og det er der ifølge Bjarne Rasmussen, socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup, mange, der ikke er klar over.

»Folk er ikke nødvendigvis klar over, at de kan stemme, selv om de ikke er hjemme på valgdagen. Er man ude og rejse, eller på besøg i den anden ende af landet, så kan man stadig sætte sit kryds ved at brevstemme. Er man i Danmark, kan man opsøge den nærmeste borgerservice og stemme dér, og ellers kan man brevstemme, inden man rejser,« siger Bjarne Rasmussen, der i tirsdags var den første i Måløv, der brevstemte, nemlig i kulturhuset midt i byen.

Her er der i lighed med de øvrige kulturhuse i Ballerup kommune indrettet en valgboks bestående af en lille skrivepult og forhæng. I kulturhusene kan man ved at fremvise sit sygesikringskort få udleveret to små kuverter, en blå og en gul, til henholdsvis regionsvalg og kommunalvalg. I hver af kuverterne ligger en stemmeseddel, hvorpå man skriver navnet på den kandidat, parti eller begge dele, man ønsker at stemme på.

Man behøver altså ikke vente på, at der dumper et valgkort ind ad brevsprækken. Med sygesikringskortet i hånden er det muligt at stemme allerede nu.

Ansøg om at brevstemme

De borgere, der ikke selv kan komme til valgstedet, på grund af sygdom, alder eller fængsling, skal ansøge om at få lov til at brevstemme. Det gør man ved at kontakte personalet dér, hvor man befinder sig. Modtager man hjemmehjælp eller får besøg af hjemmesygeplejerske, så har de ansøgningsskemaet. Alternativt kan man finde det på Ballerup Kommunes hjemmeside www.ballerup.dk/brevstem. Her bliver man ført videre til en formular, der skal udfyldes.

Ansøgeren bliver efterfølgende kontaktet af Folkeregistret for at aftale, hvornår brevstemmen skal afgives. Herefter bliver der sendt to valgtilforordnede ud til den pågældende borger. Med sig har de valgtilforordnede kuverter med stemmesedler samt liste over partier og kandidater. Typisk vil man kunne brevstemme på hospitalet, i fængslet eller hjemme i ugen op til valget.

For dem der selv kan komme til valgstedet, kan man brevstemme til og med den 17. november i den bemandede åbningstid på Ballerup Bibliotek, Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv samt på Ballerup Rådhus. Rådhuset holder i forbindelse med valget ekstraordinært åbent lørdag den 4. og 11. november klokken 10-12 samt fredag den 17. november klokken 9-17.