Forældre er fortsat utilfredse med Unicef-forløbet og indsamlingen

Skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole var allerede i februar måned ude med et brev, hvor de viste deres modstand mod Unicef- beslutningen og de arrangementer, der følger med. Foto: Arkivfoto

indsamling: Skolernes store satsning på Unicef i uge 41 møder kritik fra en del forældre. På Måløvhøj Skole har forældre åbenlyst kritiseret motionsugen og den tilhørende indsamling.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Som Ballerup Bladet skrev i sidste uge, fik et brev om en indsamling til Unicef i forbindelse med skolernes motionsdag, der blev lagt ud til forældrene på skoleintra på Skovlunde Skole, uheldige konsekvenser og måtte trækkes tilbage. Flere forældre følte, at de – via deres børn – blev presset til at give penge til indsamlingen.

Læs artiklen fra sidste uge: Unicef-brev skaber vrede blandt forældre

Brevet blev let omformuleret og motionsugen blev gennemført alligevel. Men det har ikke fået kritikken til at forstumme. En del forældre til børn på Måløvhøj Skole retter i facebook-gruppen ’Mit Måløv’ en hård kritik mod indsamlingen. Forældrene mener stadig, at der er et problem med indsamlingsmetoden og undrer sig over, at man har gennemført uge 41 konceptet, når skolebestyrelsen tilbage i februar måned faktisk skrev til Ballerup Kommune og tog afstand fra arrangementet.

En politisk beslutning

Men Unicef-konceptet er ikke et valg.

»Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet, at Ballerup skal være Unicef By og så skal vi som loyal administration fortælle, at det er en opgave, skoler og institutioner skal påtage sig. Hvordan de gennemfører aktiviteterne er op til skolerne selv, men de skal være med til at markere Unicef-året på forskellige måder. Så det er ikke skolerne, der har fundet på Unicef-projektet, det er en politisk beslutning,« siger Anne Vang, direktør i Center for skoler og institutioner.

Hun er generelt meget positiv overfor konceptet og vil stadig stå inde for fremgangsmåden.

»Det brev skulle nok ikke have været sendt ud, men generelt synes jeg, at Unicef-kampagnen er en god ide. Efter vi har fjernet ordlyden fra brevet, synes jeg også, at en indsamling er i orden. Det er jo helt frivilligt, om man vil give penge eller ej, ligesom hvis man får besøg af Røde Kors eller noget andet ved hoveddøren,« siger Anne Vang.

Hun vil ikke tage stilling til, om det er forældrenes rolle, at skulle samle penge ind til et kommunalt Unicef-projekt.

»Det er jo en politisk beslutning, og som kommune må vi ikke give penge fra kommunekassen til indsamlingen. Men det er jo frivilligt, om man vil give penge, og vi sørger i den forbindelse for, at udmønte den politiske beslutning, der er taget om at have et projekt,« siger Anne Vang.

Skolerne har nok at se til

Men hos skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole er man i hvert fald ikke udelt begejstret for indsamlingen og Unicef-projektet.

Tilbage i februar måned skrev bestyrelsen til Ballerup Kommune, at man helst så sig fri fra at deltage i en indsamling og i Unicef-projektet, da der var masser af andre fokuspunkter for skolen at tage sig af.

»Skolebestyrelsen skrev et brev i februar til administrationen og borgmesteren for at fortælle, at skolen var imod planerne om indsamling og Unicef-arrangementer i blandt andet uge 41, som det var blevet foreslået. Vi synes, at der var så meget andet, vi skulle arbejde med. Men det er jo en pålagt opgave, som vi skulle udføre på en eller anden måde,« siger distriktsskoleleder Peter Haldor Hansen fra Måløvhøj Skole.

På et fællesmøde besluttede ledelserne på skolerne så at afholde uge 41 arrangementerne og indsamlingen, selvom i hvert fald Unicef-beslutningen ikke var groet i skolens baghave.

»Indsamlingen og Unicef-projektet er noget, vi har fået pålagt, også selvom vi egentlig var imod. Og så blev vi enige om, at uge 41 arrangementer var en måde at gøre det på. Det er ikke en ide, skolerne har fået, men indenfor rammerne har skolen fundet på arrangementerne i uge 41,« siger Peter Haldor Hansen.

Han afviser dog, at skolerne har fået nogle konkrete tal på, hvor meget den enkelte skole skal samle ind til Unicef.

En del forældre skrev i Måløv-gruppen på facebook inden motionsdagen, at de ville holde deres børn hjemme, så de ikke var en del af indsamlingen, men der er endnu ikke nogen tal på, hvor mange der rent faktisk valgte at gøre det.