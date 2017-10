Politi uge 41

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten: Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Mand kørte påvirket

Mandag den 9. oktober klokken 22.31 blev en 52-årig mand sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer.

En politipatrulje blev opmærksom på manden, som gik usikkert mod sin bil på en parkeringsplads på Lundbjerggårdsvej i Ballerup.

Manden satte sig ind i sin bil og var ved at forlade parkeringspladsen, da patruljen standsede ham. Manden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård for kontrollerende blodprøver.

Tricktyveri i Ballerup

Tirsdag den 10. oktober klokken 17.20 blev en 70-årig dame formentlig forsøgt udsat for tricktyveri i sit hjem i Hedeparken i Ballerup.

Damen havde netop været ude at handle, da hun foran sin opgang blev opsøgt af en mand, som spurgte, om han skulle hjælpe hende op med de indkøbte varer.

Manden hjalp hende op og gik igen. Kort tid efter bankede manden igen på damens dør og spurgte hende, hvad et nedløbsrør hed på dansk. Damen lod ham komme ind i sit køkken, men ville ikke have, han gik videre ind i lejligheden. Manden forlod stedet igen kort tid efter.

Manden beskrives som: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 35-40 år, 180-185 centimeter høj, almindelig af bygning og havde sort, kort hår. Manden var iført en hvid kasket med blåt logo, en mørkeblå jakke og cowboybukser.

Narkokørsel i Ballerup

Onsdag den 11. oktober klokken 21.09 blev en 28-årig mand sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer. Manden blev stadset af politiet ved Magleparken i Ballerup.

Kørsel uden kørekort

Torsdag den 12. oktober klokken 18.04 blev en personbil stoppet af politiet på Tempovej i Ballerup. Føreren, en 25-årig mand, viste sig ikke at have noget kørekort og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

Stjal 50 liter brændstof

Fredag den 13. oktober klokken 09.24 fik politiet en anmeldelse om, at en ukendt mand netop havde tanket 50 liter brændstof fra tankstationen ved Hedeparken i Ballerup, men var kørt fra stedet uden at betale for det.

Ved opslag i politiets systemer viste det sig, at de nummerplader, bilen havde påsat, er stjålet: AM 85 818.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Narkokørsel i Skovlunde

Søndag den 15. oktober klokken 05.10 blev en 22-årig kvinde sigtet for at køre bil, mens hun var påvirket af både kokain og spiritus, da hun blev bragt til rutinemæssig standsning på Bybjergvej i Skovlunde.

Kvinden blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård for kontrollerende blodprøver.