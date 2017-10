Vind Power Rangers på dvd

I denne uge kan tre heldige læsere vinde dvd-filmen Power Rangers. Foto: Nordisk Film

konkurrence: I denne uge kan man vinde en dvd-film med Power Rangers.

Af Mia Thomsen

Power Rangers følger fem helt almindelige high school-elever, som vågner op med superkræfter, efter at have fundet et ældgammelt rumskib.

Da de opdager, at deres lille by Angel Grove – og resten af verden – er ved at blive udslettet af aliens, må de indse, at skæbnen har udvalgt dem til at redde planeten. For at opfylde deres skæbne som superhelte, må de overvinde deres egne personlige problemer og samles som Power Rangers.

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film tre eksemplarer af filmen på dvd. For at deltage i konkurrencen om ’Power Rangers’ skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvem har instrueret filmen?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til: vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 23. oktober klokken 9. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv afhente filmen på redaktionen i Ballerup.