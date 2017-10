Et fyldt baghus støttede brysterne

I alt blev der samlet 22.980 kroner ind til Støt Brysterne i forbindelse med modeshowet. Foto: Vibeke Bork

modeshow: Lokalpolitikerne havde lagt valgkampen på hylden for aften og sprang ud som modeller på catwalken ved Pink Ladies indsamlingsmodeshow i Baghuset.

Af Mia Thomsen

Torsdag i sidste uge var der fyldt godt op i Baghuset i Ballerup. Anledningen var, at Kræftens Bekæmpelse Ballerup sammen med en stor gruppe lokale erhvervsdrivende, havde stablet et sjovt og hyggeligt modeshow på benene med det formål, at samle en masse penge ind til ’Støt Brysterne’.

Se billeder fra modeshowet her: Støt Brysterne i Baghuset

Initiativtagerne til arrangementet er gruppen af kvindelige erhvervsdrivende, der kalder sig Pink Ladies, som igennem flere år har lavet forskellige arrangementer for at samle ind til kampen mod brystkræft. I år havde de så inviteret flere af deres mandlige ’’kollegaer’’ med, så det kunne blive endnu større.

83 personer, havde valgt at støtte brysterne og købt billet til arrangementet, hvor de erhvervsdrivende udstillede noget af deres kunnen.

Politikere på catwalken

Aftenens højdepunkt var det store modeshow, hvor forskellige lokale politikere havde sagt ja til at støtte det gode formål og lægge krop til. Derfor kunne man se Mila Karimanovic (A), Birgitte Dahl (O), Lolan Ottesen (A), Irene Jørgensen (A), Bjarne Rasmussen (A), Michael Jensen (O) og Musa Kekec (A) på slap line som modeler på catwalken, hvor de viste sæsonens must-haves frem for gæsterne.

De aftenen nærmede sig enden kunne Pink Ladies overdrage en stor MobiliePay-kvittering til Kræftens Bekæmpelse Ballerup på hele 22.980 kroner – et rigtig flot resultat, som er skabt både ved donationer fra de deltagende butikker, salg af produkter og ydelser til fordel for indsamlingen op til selve modeshowet – og naturligvis billetindtægterne på aftenen.

»Alt i alt i fantastisk hyggelig aften i den gode sags tjeneste,« konkluderer Vibeke Bork fra Det Kreative Fotografi, som er én af Pink Ladies.