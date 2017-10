Fremtiden kom til Ballerup

En avanceret drone står klar til at udforske verden og se det hele lidt fra oven. Foto: Flemming Schiller

IT-messe: Der var robotter, teknik og masser af gadget-lir, da Atea lagde lokaler til årets IT Expo.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det kunne ligne en fremtidsfilm, men det var lige her og nu, da IT-virksomheden Atea tirsdag afholdt IT-Expo i sine lokaler på Lautrupvang.

Her kunne nørder og andre teknologi-interesserede kigge indenfor og se på robotter, scannere, elektroniske hjælpemidler og IT-sikkerhed.

Her var både noget at kigge på og lærdom, der kan bruges som sikkerhed mod hackere. Men midt imellem robotter og avanceret udstyr var der også plads til fortællinger om Sosu-skoler, der har succes med fjernundervisning og om hjælp til multihandicappede, der får mulighed for at styre elektronik ved hjælp af pust eller ved øjnenes bevægelse.

Også fascinerende og måske skræmmende scenarier som at få teknologien ind under huden ved hjælp af en chip i armen, kunne man prøve på messen.

Så konklusionen er klar. Fremtiden er ankommet.

