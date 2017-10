’Lygtemanden’ fra Måløv

Bjarne Lohse er uddannet elektromekaniker og har i 35 drevet virksomhed i Måløv Værkstedsby. Op til Halloween har han og hustruen Renata travlt med at gøre flagermuslygter og stokke klar til den store aften. Foto: Flemming Schiller

halloween: Bjarne Lohse fra Måløv er manden, der sørger for lys i lygterne, når Måløv inden længe forvandles til et totalteater af uhygge til halloween.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

LED-lygter og flagermuslygter fylder sammen med træstokke i forskellige størrelser op i Bjarne og Renata Lohses udestue i Måløv. Ægteparret har i 15 år sørget for lygter til det efterhånden vidt berømte og traditionsrige Halloween i Måløv i slutningen af oktober.

I ugerne op til begivenheden er frivillige i fuld gang med forberedelserne til at gøre aftenen rigtig uhyggelig, som det sig hør og bør til halloween. Bjarne Lohse er en af dem. Han har travlt med at gøre de hundredevis af lygter klar til brug. Flagermuslygterne skal fyldes op med lampeolie, og vægerne skal ses efter, ligesom han har lavet de beslag, som lygterne hænger i på trækstokkene. Trækstok med lygte kan folk leje for en flad tyver på selve aftenen – og et depositum, ligeledes på tyve kroner.

Bjarne Lohse får lov at bruge værkstedet på Harnisch Metalvarefabrik i Måløv Værkstedsby,

når han, som på billedet, laver de stativer, lygterne hænger på. Foto: Privat

Måløv i mørket

I år har Bjarne Lohse desuden indkøbt nye moderne lygter med LED-pærer i. Det gør processen med at klargøre lygterne noget smidigere. LED-pærerne soder ikke som lampeolie, så det kræver heller ikke nær så meget rengøring efter brug.

»Der går vel rundt regnet 20 timer med at tømme lamperne, vaske dem af og ordne væger efter brug, så de kan blive pakket ned og er klar til brug til næste år,« anslår den tidligere elektromekaniker om lys-udstyret, der en vigtig del af stemningen ved Halloween, når de tusindevis af mennesker bevæger sig gennem Måløv i mørket.

Foto: Flemming Schiller

Fra fakler til LED

Udover flagermuslamperne er der små diodelampe til de yngste deltagere. Sådan var det ikke i begyndelsen, da Halloween i Måløv startede.

»De første år gik folk med fakler. Jeg havde det ikke godt med det. Jeg var hunderæd over det. Tænk, hvis der gik ild i noget,« siger Renata Lohse, der er godt tilfreds med, at den åbne ild er erstattet af flagermuslygter og diodelamper på små stokke til børnene.

Renata Lohse står for organiseringen af de frivillige kræfter, og dem er plads til flere af. I øjeblikket er der 16-17 mennesker beskæftiget med at forberede lygterne og efterfølgende at rense dem og gøre dem klar til næste år. Interesserede kan kontakte Renata Lohse på tlf. 40 60 88 10. Til gengæld for håndsrækningen, får man en fribillet til løjerne i Måløv.

Sådan ser det ud, når Halloween-lygterne er hængt op og gjort klar til brug, inden mørket falder på i Måløv,

og uhyggen begynder at brede sig i den gamle landsby. Foto: Privat

Foto: Flemming Schiller