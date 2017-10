Peter Zacho Søgaard arrangerer samfundsdebatter og politikmøder på Ballerup Bibliotekerne. Han har også skabt en debatklub, hvor alle kan deltage og give deres mening til kende. Foto: Ballerup Bibliotek

debatklub På Ballerup Bibliotek har Peter Zacho Søgaard etableret en debatklub som et mødested for alle der er interesserede i at diskutere samfundsforhold.

Af Redaktionen

’Jo mere uenig man er, jo pænere skal man snakke til hinanden.’ Det råd fra tv-værten Clement Kjersgaard har Peter Zacho Søgaard taget til sig. Peter arrangerer samfundsdebatter og politikmøder på Ballerup Bibliotekerne, og nu har han givet debatmøderne en lillebror: en debatklub, hvor samfundsinteresserede mennesker kan mødes og diskutere og forhåbentlig blive lidt klogere af at lytte til og tale med hinanden.

»Debat skal ikke være aggressiv,« siger Peter og fortsætter:

»Vi skal lytte til hinanden og udfordre hinandens synspunkter. Vi skal ikke bare sidde derhjemme og råbe ad fjernsynet. Vi skal mødes og se hinanden i øjnene og snakke med hinanden om de ting, der er vigtige lige nu i Danmark. Eller i vores by. Eller i den store verden omkring os.«

Peter Zacho Søgaard er vokset op med en brændende interesse for den måde, verden er indrettet på.

»Hjemmefra lærte jeg at sætte pris på at være født i Danmark med de goder, vi har. Og at have øje for, at alle ikke har samme gode vilkår. Det vakte min interesse for at finde ud, hvor vi kommer fra som samfund, og hvor vi er på vej hen,« fortæller Peter.

Enige om at være uenige

Den interesse deler Peter med deltagerne i bibliotekets debatklub. Her kommer mennesker, som synes det er spændende at tale om samfundsforhold. Hver gang er der et emne, som den samfundsuddannede Peter Zacho Søgaard lægger ud med at holde et kort oplæg om.

»Fundamentet for en god debat er fakta. Vi bliver alle udsat for en hvirvelstrøm af oplysninger, kommentarer og holdninger, og nogle gange er det svært at hitte ud af, hvad der er sandt, og hvad der er falsk. I debatklubben forsøger vi at holde fast i, hvad der er fakta, og så diskuterer vi ud fra det. Man kan sige, at vi er enige om fakta, og så er vi ellers enige om at være uenige,« forklarer Peter.

Debatklubben har plads til alle. Det er ikke en klub for eksperter, men et mødested for alle, der er interesserede i at diskutere forskellige samfundsforhold.

Debat om fake news

»Alle har en holdning til, hvordan samfundet skal se ud. Vi ser bare tingene forskelligt. Og det er jo det, der er så spændende. Det er godt, at vi er uenige, og det er godt, at vi kan se tingene fra flere vinkler, for så kan vi flytte os og sammen finde nye løsninger på verdens store og små problemer,« siger Peter og tilføjer:

»Hvis vi bliver for enige, leger jeg djævelens advokat og stiller modspørgsmål. Der skal jo også være noget at være uenige om.«

Næste debatklub er onsdag den 25. oktober klokken 16-17.30, hvor der er ’fake news’ på programmet. Hvorfor stiger mængden af falske nyheder i medierne, og hvad betyder det for den offentlige debat?

Man kan find datoer, tid og emner for sæsonens debatklubber på bibliotekets hjemmeside eller skriv til Peter på pesg@balk.dk.