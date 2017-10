Græskarskæring til halloween

hjælp Man kan komme og give en hånd med, når folkene bag Halloween i Måløv skal have snittet hundredevis af græskar til ruten.

Af Redaktionen

Søndag den 22. oktober klokken 11-14 kan man være med til at sætte sit fingeraftryk på Måløvs helt store fælles begivenhed for hele familien. Der er nemlig (u)hyggelig arbejdsdag i Kulturhus Måløv, hvor der skal skæres over hundrede græskar til Halloween i Måløv.

Kulturhuset sørger for skabeloner, knive og masser af græskar, og så er det op til byens borgere at klare resten. Det er gratis at deltage – bare mød op. Kulturhuset står for salg af lidt at spise og drikke, så ingen behøver at gå sultne eller kaffetørstige derfra.