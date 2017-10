En moderne guldaldermaler

Man kan se Ulla Lundsgarts værker i Skovlunde Kulturhus fra 20. oktober til 12. november. Foto: Ulla Lundsgart

udstilling Ballerup Kunstforenings sidste udstilling i år er med Ulla Lundsgart.

Af Redaktionen

Ulla Lundsgart betragter sig selv som en moderne, romantisk guldaldermaler. Hun er meget optaget af naturen og maler hovedsageligt blomster.

Maleprocessen begynder med at farverne kastes på lærredet og vandet bruges til at lade farven flyde rundet på lærredet. Det virker tilfældigt, men bunden tager form og ud af den begynder virkeligheden at dukke op i form af blomster.

Billederne er meget detaljerede og ofte tredimensionelle. De er farverige og fanger naturens vilde skønhed.

Der er fernisering fredag den 20. oktober klokken 17-18, men åbent til 19. Her vil kunstneren også være til stede.

Efterfølgende kan udstillingen ses lørdag og søndag klokken 13-16 frem til 12. november. Det hele foregår i Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 8, Indgang 2.