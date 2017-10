Svar om demens

debat Under overskriften ’Hvad med de demente’ bragte Ballerup Bladet i sidste uge læserbrev fra Michael Jensen, kandidat for Dansk Folkeparti (O) til det forestående valg til Kommunalbestyrelsen og til Region Hovedstaden.

Af Connie Hartz, formand for Frivillighedsrådet

Michael Jensen deltog i debatmødet ’Giv psykiatrien din stemme’ den 10. oktober på Ballerup Bibliotek. Jeg var debatmødets ordstyrer.

I sit læserbrev udtrykker Michael Jensen sin forundring over, at ingen af de inviterede debatører i deres oplæg, talte om den gruppe af mennesker, der er ramt af demens – og således forholdt O’s egen spidskandidat Birgitte Dahl sig da heller ikke til demensområdet. Men det har sin forklaring.

Demens er et utrolig vigtigt område, men det var ikke det område kandidaterne/lokalpolitikerne i debatpanelet var inviteret til at tale om denne aften. Ej heller var der i de offentlige opslag om mødet lagt op til, at demensområdet var på dagsordenen. Det er forklaringen.

Mødet var planlagt og blev gennemført i et samarbejde mellem lokalforeningen SIND, Bedre Psykiatri, Headspace og Frivillighedsrådet. Fokus var psykisk sårbarhed og psykisk sygdom og sindslidelser. Psykiatriområdet har bestemt sine udfordringer og behov for også at få sit fokus.

Cirka 50 procent af befolkningen er direkte eller indirekte i berøring med området. Også her gælder, at rammes et familiemedlem, ja, så rammes hele familien. Alle kan blive ramt: børn, unge, voksne og ældre – på tværs af social- og kulturel baggrund.

Demens betragtes som en folkesygdom. Antallet af borgere, som rammes af demens er i stigning og dermed rammes også flere pårørende.

Demensområdet fortjener sit særlige fokus og egen dagsorden i for eksempel et debatmøde målrettet området. Demensområdet vil indgå som en del af de opgaver, det kommende Psykiatriråd skal arbejde med.