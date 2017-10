Alternativet ønsker omtanke ved Sømosen

debat Alternativet har fulgt med i debatten om Sømosen, og har været i dialog med medlemmer af de lokale grundejerforeninger, som føler sig klemt.

Af Ole Foss Andersen og Thomas Dalmskov (Å), Hhv. kandidat til kommunalbestyrelsen og medlem af bestyrelsen for Alternativet samt beboer ved Sømosen

Vi mener, at Ballerup Kommune skal være en grøn kommune, ikke kun med græsplæner, men at der skal gives mere plads til naturen. Arealet der er i spil til Campus nær Sømosen benævnes som brakmarker, men er i realiteten engområder der udgør et vigtigt ophav for dyrelivet i Sømosen, og samtidig er det et vigtigt aktiv, med rekreativ værdi for brugerne i området.

På kort sigt frygter vi, at det bliver en belastning for naturen i Sømosen med selve byggeriet, med kørsel af materialer og megen trafik af køretøjer i området.

På lang sigt vil et Campus medføre indgriben i det sårbare miljø og selve biodiversiteten i området, med det resultat at trængte fugle- og dyrearter mister levesteder og ynglepladser.

En af grundene er, at det er blevet mere og mere normalt at studerende har bil som deres foretrukne transportmiddel, hvorfor vi i Alternativet frygter en yderligere trængsel syd for Sømosen.

Fra Alternativet vil vi naturligvis bakke op om de bekymrede borgere, og håber at de nuværende politikere i kommunalbestyrelsen vil gå i dialog med borgerne.

I den kommende kommunalbestyrelse, vil vi i Alternativet arbejde for en dialog med virksomhederne omkring Sømosen, så vi kan få omlagt græsarealerne til naturlige områder, der kan indgå i Sømosen og på den måde få udvidet de rekreative områder i kommunen. Alternativet er ikke mod planerne om etablering af et campus, men vi er imod placeringen.

Alternativet fokuserer på bæredygtighed og biodiversitet, så vi kan opnå et endnu bedre naturkapitalindeks til glæde for både nuværende som kommende generationer.