Høje skatter giver ret til bad, mad og rengøring

debat Som kandidat til kommunalvalget den 21. november, hvor jeg er nummer 15 på liste A, bliver man tilbudt at deltage i mange spørgeundersøgelser om kandidatsynspunkter.

Af Erling Andersen (A), kandidat til kommunalbestyrelsen

Jeg er netop blevet spurgt: Ældre, der er omfattet af kommunal ældrepleje, skal de: Have gjort rent hver uge? Have minimum èt ugentligt bad? Have frisk, varm mad hver dag?

Mit svar var: JA. Den generation, som i dag er omfattet af kommunal ældrepleje – og den generation, som i de kommende år skal omfattes, har alle gennem livet betalt høje skatter. De har som lønmodtagere betalt skat med meget stor efterrettelighed. Der er ikke gemt penge i skattely i udlandet – nej, de har betalt det, som de skulle – fratrukket lønnen på hver lønningsdag.

Dermed har de – efter min opfattelse – en aftale med det danske velfærdssamfund om, at de høje skatter giver ret til at blive behandlet ordentligt i den sidste del af livet.

Frisk varm mad, et bad og rengøring skal være en del af aftalen – det er da et minimum. Og det skal det også være i Ballerup Kommune.

Jeg blev også spurgt om ældre, der har råd til det, skal kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem? Det er jo et irrelevant spørgsmål. For jeg mener alle har ret til en god og respektfuld pleje. Den service betaler de høje skatter gennem livet for i det danske velfærdssamfund.

Og hvis der i de kommende år bliver behov for at tilføre penge til ældreplejen i Ballerup Kommune vil det være en del af mit fokus, hvis jeg får lov til at blive medlem af den nye kommunalbestyrelse.