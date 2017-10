Trafiktælling på Ejbyvej

debat Så fik vi endelig vores længe ventede trafiktælling og fartmåling på Ejbyvej i Gl. Skovlunde.

Af Helen og Henning Jensen, Ejbyvej 12B, Skovlunde

Desværre havde man valgt en uge, hvor hele området var gravet op på grund af etablering af ny vejbelysning og fibernet. Man havde ydermere placeret tælleren således, at den del af trafikken, der kommer gennem skolevej, ikke blev talt med. Samt for fartmålingens vedkommende så er det vel ikke hensigtsmæssigt at placere fartmåleren lige før vejen slutter.

Enten er der tale om grov manipulation eller total mangel på indsigt i, hvad man laver. Hvis målingerne skal have relevans, så er det en klar ommer.

Det har været en tung vej at gå gennem 20 år. Politisk er der ikke foretaget noget for at dæmpe trafikken på en vej, der ikke er egnet til trafik – heller ikke de såkaldte bump der er etableret har nogen effekt på farten, da de næsten er helt flade.

Nu er der snart valg, så må vi håbe, at der kommer en ny formand på posten, der både kan lytte, undersøge og handle.