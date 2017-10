Fokus på demokratiet

debat SF i Ballerup vil gøre op med den centralisering der forringer borgernes indflydelse.

Af Ulrik Falk-Sørensen (F), spidskandidat for SF i Ballerup

For kort tid siden blev der offentliggjort en undersøgelse der viste, at borgerne ikke længere vægtede det demokratisk liv i kommunerne som det væsentligste, men var mere tilbøjelige til blot at opfatte kommunerne som udbydere af service.

Denne udvikling er næppe tilfældig. Den afspejler i virkeligheden blot de ændringer, der i den sidste fireårsperiode er sket i kommunernes forhold til det demokratiske liv. Interessen for at inddrage borgerne i de kommunale beslutningsprocesser er blevet meget mindre. I stedet ser man i stigende grad kommunen som netop en servicevirksomhed.

Det gælder også i Ballerup. Talen om medborgerskab man tidligere gjorde meget ud af, har man øjensynligt glemt. Tydeligst kommer det til udtryk i den store reduktion af forældreindflydelsen på skoler og daginstitutioner, hvor rigtig mange bestyrelser er blevet afskaffet.

Men det er mere end det. Der er tale om en generel ændring i måden at tænke på. Det vil SF gøre op med. I stedet vil vi udvide demokratiet gennem at give borgere mulighed for at stille forslag direkte i kommunalbestyrelsen. Og vi ønsker generelt at borgere med behov for hjælp ikke behandles som klienter, men som medborgere.