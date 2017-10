debat I Det Konservative Folkeparti i Ballerup går vi blandt andet til valg på, at skolerne skal have mere kompetence, så skoleledelser og skolebestyrelser kan indrette den lokale skole, så den passer til de børn og forældre, som der bor i de forskellige områder.

Af Karsten Kriegel (C), kandidat til kommunalbestyrelsen

Vi har tillid til skolernes medarbejdere og de forældre, som har ladet sig vælge til skolebestyrelserne. Derfor skal der være mere frihed lokalt til at planlægge og indrette dagligdagen, så den giver bedst mening.

Kommunens områder er forskellige og derfor er der også forskellige behov og ønsker lokalt til, hvordan skolen skal løse sin opgave i områderne. Det er derfor ikke altid det mest optimale, når skoleadministrationen på rådhuset eller velmenende politikere tror, at de bedst ved, hvordan skolerne bedst skal styres centralt fra. Lad kompetencen tilgå de personer lokalt, som bedst ved, hvad der skal til det enkelte sted.

Et frisk eksempel er sagen om indsamlingen til UNICEF i uge 41, hvor et bestemt koncept er blevet trukket ned over hovedet på alle skoler med den begrundelse, at ideen kom fra skolerne selv.

Det er dog ikke tilfældet. Skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole havde allerede i februar gjort borgmester og udvalg opmærksom på, at de ikke ønskede at deltage i dette, da skolen tidligere på året allerede havde støttet andre indsamlinger og arbejdet med socialt ansvar.

Derfor er det ikke en fornuftig ressourceudnyttelse at skulle arbejde med et lignende tema igen. Men skolen er alligevel blevet pålagt centralt fra at deltage i UNICEF-indsamlingen i uge 41.

Det er ikke en ordentlig måde at behandle en skolebestyrelse på. Der skal være respekt om skolebestyrelsens arbejde og beslutninger.

Derudover ønsker Det Konservative Folkeparti i Ballerup, at de enkelte skoler selv får kompetencen til at afkorte skoledagen og omkonvertere tiden til to-lærer ordning. Vi ønsker kort sagt mere frihed til skolerne.