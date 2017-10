Er svømmehallen kun for klubber?

debat Den 31. oktober skulle svømmehallen være færdig med sin renovering.

Af Michael Brønd (A) kandidat til kommunalbestyrelsen, Hedeparken 229, 2.th., Ballerup

Det er i kommunen en svømmehal med lukketider for borgerne, ja det er nok den eneste svømmehal i kongeriget Danmark med lukketider.

Tiderne er som sådan: Mandag lukket på nær morgenbadning, tirsdag, onsdag og torsdag skal man være inde inden klokken 17 og ude klokken 18, fredag skal man være inde inden klokken 13. Hvilke forældre kan nå dette med arbejde, børn, madlavning, og så videre, ja i ved selv hvilken tid det tager at have børn?

Efter klokken 18 er der svømmeklubber tilstede. Så har man jo selvfølgelig muligheden at indmelde børnene i svømmeklubberne, men er det det samme, når man gerne vil have noget kvalitetstid med sine børn?

Svømmehallen burde være et sted hvor forældrene har en mulighed for at komme med deres børn om aftenen som et åndehul. Der burde være plads både til klubber og almindelige borgere, det var der i gamle dage før kommune begyndte at spare på denne.

Går man ind på svømmehallens hjemmeside, kan man se at de hilser klubberne velkommen tilbage igen, men hvad med borgerne, er de ikke velkommen?