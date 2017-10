Vil politikerne sikre en samlet udskoling i Skovlunde?

debat Bestyrelsen på Skovlunde Skole ønsker at samle vores udskoling (7.-9. klasse) på en matrikel.

Af René Jensen, formand, på vegne af skolebestyrelsen, Skovlunde Skole

Den nuværende skolestruktur, som er fastlagt gennem et forlig, dikterer minimum to spor på hver af vores to matrikler hele vejen fra 0. til 9. klasse. Vi ønsker denne del af forliget ændret, således at den lokale struktur i udskolingen kan besluttes decentralt af den enkelte distriktsskole.

På Skovlunde Skole mener vi, at en samlet udskoling vil danne de bedste rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel og skabe et mere sammenhængende og attraktivt udskolingstilbud i Skovlunde. Det vil betyde, at eleverne, på trods af klassesammenlægninger efter 6. klasse, vil have større mulighed for at bevare eksisterende venskabsrelationer, idet alle elever vil blive placeret på samme matrikel.

Ud over de væsentlige sociale aspekter ved en samlet udskoling, mener vi også der vil være både faglige og administrative fordele idet lærerne vil have bedre mulighed for faglig sparring og ressourcefordeling og eleverne vil have bedre muligheder for udvikling af deres nye faglige og sociale fællesskaber i de nye udskolingslinjer.

Vi mener, at en samlet udskoling vil bidrage til at fastholde flere af distriktets elever på vores folkeskole gennem hele grundskoleforløbet.

Vi vil derfor gerne spørge jer opstillede lokale politikere og partier inden kommunalvalget den 21. november om følgende:

Hvad er jeres respektive holdninger til at ændre forliget om skolestrukturen i Ballerup kommune, således at beslutningen om antallet af spor på hver matrikel i udskolingen kan fastsættes decentralt af den enkelte distriktsskole, så den passer bedst muligt til den lokale udskolingsmodel?