Mariam fik lov at blive

Den lille familie bestående af gravide Mariam, Irshad og deres søn Yama har med hjælp fra blandt andre Venligboerne, her repræsenteret af Niels Gulbech-Eiruff (th), fået lov til at blive sammen i Ballerup, mens Udlændingenævnet tager stilling til, om Mariam kan blive familiesammenført. Foto: Flemming Schiller

familiesammenføring Sagen om den afghanske flygtningefamilie fra Ballerup tog i sidste øjeblik en lykkelig drejning for ægteparret Mariam og Irshad. Udlændingenævnet genbehandler nu sagen og Mariam har fået lov til at blive i Danmark så længe.

Af Mia Thomsen

»Jeg blev bare så glad. Det var som om et kæmpe bjerg blev løftet fra mine skuldre,« fortæller Irshad Ahmad om sin reaktion, da han blev ringet op mandag i sidste uge med besked om, at hans kone Mariam har fået lov til at blive i Danmark – i hvert fald lidt endnu.

Gravide Mariam Rafiq havde ellers fået afslag på familiesammenføring og skulle have forladt landet netop denne mandag, så den gode nyhed kom i allersidste øjeblik for familien.

»Jeg har selvfølgelig været ked af det, siden jeg fik afslaget fra Udlændingestyrelsen. Men jeg har prøvet holde humøret oppe og være optimistisk – også for den lille i mavens skyld,« siger Mariam og sender en stor tak til den gruppe af mennesker i Ballerup, der har gjort det muligt at få genoptaget hendes sag:

»Vi er meget taknemmelige over alle de mennesker, som har støtte og hjulpet os og delt vores sorg i denne svære situation,« tilføjer hun.

Uretfærdigt ud over alle grænser

Én af dem der har stået ved familiens side, siden de kom til kommunen, er talsmand for de lokale venligboere, Niels Gulbech-Eiruff.

»Vi har arbejdet i døgndrift, siden Mariam fik afslaget for nogle uger siden. Det er især Lene (Knüppel Andersen, red) der har trukket det hårde læs i denne her sag, mens jeg og andre har stået på sidelinjen og hjulpet med alle de ting, vi nu kunne. Samtidig har jeg haft tæt kontakt med Irshad og forsøgt at holde hans humør oppe,« forklarer Niels Gulbech-Eiruff.

»Det her handler om mennesker, og alle os omkring familien har følt, at det har været uretfærdigt ud over alle grænser, at myndighederne forsøger at splitte familien ad,« tilføjer han.

Mariam fik afslag på familiesammenføring på grund af, at hun kun var 17, da hun blev gift med Irshad samt at de var fætter og kusine, og man dermed betragter det som et muligt tvangsægteskab. Samtidig mente styrelsen heller ikke, at parret har boet sammen længe nok til at det kan give anledning til familiesammenføring.

Men med hjælp fra en stor gruppe mennesker i Ballerup fik den lille familie hyret en advokat, som straks sendte en hasteklage afsted – og den gik igennem, så Udlændingenævnet nu har besluttet at kigge på Mariams sag igen.

Hvordan beviser man kærlighed

Selvom Irshad og Mariam for nu kan ånde lettet op, er der stadig lang vej igen, før de kan føle sig sikre på noget som helst. Sagen bliver taget op på et møde i Udlændingenævnet i midten af november og derefter vil nævnet træffe en afgørelse. Men hvor længe det kommer til at tage, ved familien ikke noget om.

»Hvordan skal vi bevise, at vi har giftet os af kærlighed? Vi er fætter og kusine, ja, men vi er også forelskede og har selv valgt hinanden,« siger Irshad med henvisning til Udlændingestyrelsens vurdering af deres ægteskab som muligt tvangsægteskab.

»Her er beviset på vores kærlighed. Ham her – og den lille ny i Mariams mave,« tilføjer Irshad og purrer op i lille Yamas hår.

Vi har brug for at være sammen

Irshad gruer for fremtiden, hvis ikke Mariam får lov til at blive i Danmark. Han skal begynde på medicinstudiet på Københavns Universitet til februar – et studie han slet ikke kan overskue, hvis ikke han kan være sammen med sin kone.

»Hun støtter mig så meget. Jeg har brug for at have hende hos mig for at fungere som menneske,« forklarer han og fortsætter:

»Vores søn har også brug for både sin far og mor. Han vil være ulykkelig, hvis han kun har den ene af os.«

Men trods frygten for fremtiden, understreger både Mariam og Irshad at de prøver at være optimistiske og tro på, at det nok skal lykkes.

Det samme gør venligboeren Niels og alle de mange andre venner og støtter af familien.

»Det her er den største sejr i mit liv, at vi fik stoppet Mariams udsendelse. Og der er så mange ting i denne her sag som gør, at vi tror på en positiv afslutning,« siger han.

I mellemtiden må de alle væbne sig med tålmodighed, mens myndighederne igen behandler Mariams sag.