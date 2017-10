På dragejagt med skoletjenesten

Sara Grøndal Kvist fra Skoletjenesten i Pederstrup tog imod børnene på Kirketorvet og sendte dem videre mod Pederstrup, hvor dragen skulle nedlægges. Foto: Flemming Schiller

efterårsferie En lille gruppe tapre børn fik i efterårsferien gjort kål på den farlige drage, der huserede i Pederstrup.

Af Mia Thomsen

»Så I den røde sol her til morgen?« Spørger Sara Grøndal Kvist fra Skoletjenesten i Pederstrup, der tager imod de tre drenge, som bevæbnet med både sværd og skolde er mødt op til dragejagt på Kirketorvet i Ballerup tirsdag i sidste uge. Drengene nikker.

»Det er et varsel. Et meget dårligt varsel,« understreger Sara og kigger alvorligt på drengene, inden hun fortsætter:

»For første gang i 800 år er der set en drage her i området, og det er et alvorligt problem. Ude i Pederstrup har de lagt mærke til, at der er forsvundet flere får og nogle er der også blevet tygget i. Det skal vi have gjort noget ved, for det duer jo ikke, vel?«

Drengene griner og melder sig klar til kamp. Men først skal de lige en tur ind i Ballerup Kirke og kigge på nogle af de gamle kalkmalerier, så de kan se, hvordan sådan en drage egentlig ser ud.

Ridderværksted

Dragejagten er arrangeret af Skoletjenesten i Pederstrup, som dagen før har haft omkring 100 børn på besøg i skolestuen på Ballerup Museum, hvor de havde lavet ridderværksted, så de kommende krigere kunne lave tøj og våben til den store dragejagt.

Desværre er der ikke så mange riddere på Kirketorvet dagen efter – måske har nogle alligevel mistet modet ved udsigten til en direkte konfrontation med en vaskeægte drage.

Men efter en lille snak og rundtur i kirken er drengene klar til at begive sig afsted på dragejagt, og Sara sender dem i retning mod stationen, hvor de skal følge stien til Pederstrup.

Dårlig dragemave

Undervejs møder børnene andre folk, der hjælper dem – blandt andet med at træne til kamp og med at analysere en dragelort, der tydeligt viser at dragen er forkert ernæret og i den grad trænger til skumfiduser – som børnene derfor bevæbnes med.

Vel ankommet til Pederstrup, bryder panikken løs, da dragen pludselig kommer drønende frem fra sit skjul. Det afløses dog hurtigt at grin og glade børn, der overdynger det stakkels dyr med skumfiduser, så den til sidste falder om af glæde og mæthed.

Roen er sikret i Pederstrup igen, og selvom der ikke var helt så mange børn med, som man kunne have ønsket, fik de deltagende sig en herlig tur og god underholdning fra Skoletjenestens dygtige medarbejdere, der levede sig virkelig godt ind i rollerne.

Se video fra dragejagten:

Herunder billeder fra dagen: