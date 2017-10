Tunge mænd vil leve sundere

Bjørn Hother Pedersen står i spidsen for holdet, som er inspireret af tv-programmet ’Rigtige mænd’. Interessen har været så stor, at der i øjeblikket står 50 mænd på venteliste. Foto: Flemming Schiller

slankehold Overvældende interesse for Ballerup Kommunes nye trænings- og madlavningshold for mænd, der er blevet for tunge.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

Selv om cykelstier og skovstier i Ballerup Kommune synes at vrimle med modne mænd i stramtsiddende lycra eller løbesko, så er det kun 20 procent af mændene, der jævnligt motionerer.

Derfor har Ballerup Kommune sammen med 3F og Dansk Metal taget initiativ til at lave et sundhedshold for mænd, inspireret af tv-programmet ’Rigtige mænd’

Kurset løber over fem måneder, hvor deltagerne mødes en gang om ugen for at træne og lave mad i fællesskab. Undervejs bliver mændene undervist og coachet i, hvordan de får en sundere livsstil.

Fokus på fællesskab

»Flere studier viser, at mænd ikke er så gode til at tage vare på deres egen sundhed. De spiser for meget, bevæger sig for lidt og drikker for meget alkohol. På lang sigt lægger det fundamentet til livsstilsygdomme som diabetes 2, der typisk kommer midt i livet. Og så er mænd længe om at komme til lægen, de hænger lidt i bremsen i forhold til kvinderne,« siger Bjørn Hother Pedersen fra Sundhedshuset i Ballerup Kommune.

Bjørn Hother Pedersen står i spidsen for holdet, hvor der lægges vægt på fællesskab. Han understreger, at der ikke er tale om et egentligt vægttabshold.

»Målet er at være glad for at røre sig. Mange af mændene har tidligere været aktive, men er sunket ned i sofaen. På holdet skal vi træne og lave mad sammen, og finde ud af, at det ikke ’farligt’ at spise sund mad,« siger Bjørn Hother Pedersen.

Stor interesse for holdet

Om lattermusklerne bliver rørt lige så meget, som i tv-programmet ’Rigtige Mænd’, når holdet går i luften i begyndelsen af november, må tiden vise. Men allerede inden start tegner tiltaget til at blive en succes.

»Vi har haft udfordringer med at rekruttere til andre af vores tilbud, for eksempel tilbud rettet mod folk med diabetes, KOL eller hjertesygdomme. Men ikke det her hold. Vi har plads til 20 på holdet, og allerede nu har 70 meldt sig. Så det tyder på, at vi skal lave flere hold. Men nu skal vi lige i gang,« siger Bjørn Hother Pedersen, om det nye trænings- og madlavningshold for rigtige mænd.