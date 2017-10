Klokkerne kimer i hele kommunen

Tirsdag den 31. oktober klokken 17 til 17.15 kimer kirkeklokkerne landet over i anledningen af 500 året for Reformationen. Foto: Skovlunde Kirke

ringning På tirsdag den 31. oktober klokken 17 vil alle kirkeklokker i Ballerup Kommune kime for at markere 500-årsdagen for reformationen.

Af Mia Thomsen

Menighedsrådene i Måløv, Pederstrup, Skovlunde og Ballerup har ved en række fælles arrangementer i løbet af det seneste år sat ekstra fokus på reformationen af den kristne kirke og dannelsen af de protestantiske kirkesamfund, der er grundlaget for den evangeliske-lutherske folkekirke, som vi har i Danmark. Senest med Skovlunde Byteaters opførelse af teaterstykket »Reformationen – hvad kommer den mig ved?« i alle fire sogne.

Offentliggørelsen af Martin Luthers 95 afladsteser på kirkedøren i Wittenberg den 31. oktober 1517 betragtes som den officielle dag for reformationens begyndelse. Denne 500-årsdag for reformationen markerer en lang række kirker landet over med fælles klokkeringning tirsdag den 31. oktober fra klokken 17.00 til 17.15. Det samme gør kirkerne i Ballerup Kommune.

»Med den fælles klokkeringning i Måløv Kirke, Vestkirken, Skovlunde Kirke, Ballerup Kirke og Skovvejskirken ønsker menighedsrådene både at markere reformationsdagen, samt at understrege, at reformationen er en begivenhed, som ikke alene har været med til at forme folkekirken. Den har i lige så høj grad haft indflydelse på hele vores samfundsindretning og den måde vi tænker stat og kirke på i dag,« fortæller menighedsrådene i en pressemeddelelse.