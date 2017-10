Debat I Danmark og i Ballerup har man haft tradition for, at den pædagogiske udvikling i skoler og daginstitutioner udviklede sig nedefra.

Af Ulrik Falk Sørensen (F), Spidskandidat til kommunalvalget

Det har virket rigtig godt. Mange dygtige og engagerede lærere og pædagoger har i samarbejde med kolleger og forældre i årenes løb udviklet og forandret hele synet på børn.

Det har været til gavn for de børn, der har gået i daginstitution og skoler i de sidste mange år. Børnene har udviklet sig til selvstændige og kreative voksne, der selv er i stand til at tage beslutninger.

Desværre er der i dag en modsat rettet pædagogisk udvikling, der bygger på test og kontrol. Det er ikke sig selv et problem, at børn testes. Men det er et problem, at de mange centralt udarbejdede test har betydet, at det pædagogiske arbejde bliver styret af indholdet i testene. Disse test fortæller kun noget om meget enkle færdigheder, men ikke om børnene udvikler sig til selvstændige og kreative mennesker.

Og i Ballerup er det kun blevet endnu værre. Man har indført en distritksledelsesstruktur i både daginstitutioner og skoler, som betyder at en stor del af ledelsesresurserne bruges langt væk fra det daglige arbejde. Det underbygger ikke det lokale engagement, tværtimod. Men det betyder også, at der bruges mange millioner kroner på ledelse i stedet for på lærere og pædagoger.

SF ønsker, at vi fjerner denne nye fordyrende struktur og bruge pengene på flere lærere og pædagoger til gavn for børnene.