Sjældne fugle ved Svanesøen

Debat Forunderlig natur vi har omkring Svanesøen.

Af Steffen Rasmussen, Ringtoften 121, Skovlunde

For når man slår op i fuglehåndbogen, burde hverken isfuglen eller vandstæren være lige netop her på de lokaliteter.

Men det er de altså, lige her mellem Skovlunde og Ballerup. O

På de såkaldte ornitologiske kort, der kan trækkes på nettet, ses heller ingen fuglespots-markeringer for vor kommune. Det ved de to meget sjældne fuglearter så ikke noget om. Ej heller skulle vor kommune ligge inde med den slags fugleterræn med klart, rindende vand over en stenet bund, der efter sigende kun findes på Bornholm, eller Jylland måske.

Sidste år ved denne tid skrev jeg om isfuglen i og omkring Harrestrup å; og helt frem til foråret lod den sig spotte på lokaliteterne mellem Harrestrupvej og Magleparken. Og det var egentlig også den jeg var på udkig efter her forleden sidst på eftermiddagen ved Svanesøens sydøstlige ende, hvor et lille vandløb render ud fra selve søen, under en bro, og ud i åen mod syd.

På en sten midt i det rendende, klare vand, sad såmænd den lille fætter til en vandstær, en mørk fjerdragt, med lys eller næsten hvidlig brystmarkering, buttet og på størrelse med en spurv eller nærmere en stær. Men det er den ikke.

For den vrikkede godt og grundigt med gumpen, som kun vandstære gør med sin korte hale.

Så ingen tvivl. Vi har altså sjældne fugle i vor kommune. Men vi har også rent vand sine steder. For ellers var der ingen sjældne fuglearter, hvor de kan søge deres føde, altså ifølge fuglehåndbogen. I øvrigt sad den på samme sten dagen efter. Jeg tror den var fortrolig med min tilstedeværelse.