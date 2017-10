Skal vi anfægte alle beslutninger?

Debat Hvordan kan vi acceptere, at gruppepres resulterer i omstødte og forhalede beslutningsprocesser?

Af Michael Jensen (O), Kandidat til kommunalvalget og regionsvalget

Det virker antidemokratisk og ude af trit med virkeligheden, at man imødekommer ønsket om, at Mariams sag bliver genoptaget. Vi lever i et demokrati hvor der er regler at overholde, ellers ville samfundet bryde sammen i ragnarok.

Nogle af de regler og love der foreligger er inden for udlændingeområdet, de skal da overholdes og respekteres ligesom alle andre lovgivninger skal.

Hvorfor er det så svært at anerkende Udlændingestyrelsens beslutning? Man må formode, at der sidder dygtige mennesker og behandler sagerne efter bedste evner og folkestyrets bestemmelser.

På nuværende tidspunkt, sidder der lokalpolitikere og frivillige medarbejdere og kæmper med deres blodtryk, til jer vil jeg sige; ro på, jeg accepterer der er mennesker, der kæmper sagerne på vegne af flygtningene. Og kan sagtens se, hvorfor I finder hendes afslag på sammenføring umenneskeligt. Men vores vande deles, når spørgsmålet kommer til de demokratiske beslutninger og overholdelse af de samme. Der hvor jeg mener, man skal imødekomme samfundets regler og beslutningstagere, der mener lokalpolitiske kræfter det modsatte.

Må igen komme med det indspark, – at flygtninge, når der er fred i deres respektive lande, skal hjemsendes og ikke er at betragte som Ballerup borgere, ved ankomst til vores bygrænse. Og at der er muligheder i repatrieringsloven, til at give dem en frisk start på deres liv som hjemvendte flygtninge.