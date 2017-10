Debat Nu har venligboerne i Ballerup været på barrikaderne og fået standset udvisningen af en ung gravid afghansk kvinde, som er gift med sin fætter.

Af Lone Madsen (D), Kandidat til kommunalbestyrelsen

Et ægteskabeligt match som vi i Danmark og i Udlændingenævnet ikke mener er sundt, for det første fordi kvinden kun var 17 år, da hun blev gift med sin fætter og man derfor frygter, at der kan være tale om tvangsægteskab. Og for det andet fordi børnefødsler mellem familiemedlemmer medfører indavl, når der er tale om så tætte familierelationer som fætter-kusine ægteskaber.

Den lokale venligboer Niels Gulbech-Eiruff mener, at Udlændingenævnets beslutning er »en uretfærdighed ud over alle grænser«. Så vil jeg bare tillade mig at spørge Niels Gulbech-Eiruff og resten af flokken af selvgode venligboere:

Hvor er retfærdigheden henne i at hjælpe dette og andre fætter-kusine ægtepar, hvis det er på bekostning af ringe velfærd til vores egne ældre plejekrævende borgere – som i øvrigt har betalt deres skatter og afgifter igennem et helt arbejdsliv – og som må ligge alene det meste af dagen med våde bleer eller det der er værre?