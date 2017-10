Svar om toilettet på stationen

Debat Svar til Ella Frederiksen. Tak fordi du gør os opmærksom på udfordringerne med SMS-låsen på toilettet på Ballerup Station.

Af Mads Bo Bojesen, Chef for Center for Ejendomme, Ballerup Kommune

Vi er glade for, at der igen er et toilet på stationen, og vi kan se, at det bliver flittigt brugt. Vi er desværre nødt til at opkræve brugerbetaling for at sikre toilettet mod hærværk, så vi ikke skal spilde penge på at udbedre skaderne efter det.

Vi er naturligvis kede af at høre, at SMS-låsen kan volde problemer. Da vi istandsatte toilettet, valgte vi det samme låsesystem, som DSB bruger på deres øvrige s-togstationer, da toilettet er DSB’s ejendom.

På baggrund af din henvendelse undersøger vi alternativerne til den nuværende lås og dør. Indtil videre fjerner vi handicapskiltet på døren og henviser i stedet til at bruge handicaptoilettet på Ballerup Bibliotek ligesom tidligere. Det er åbent for adgang mandag-torsdag fra klokken 7 til 22 og fredag–søndag fra klokken 7-17. Du skal bruge dit gule sygesikringskort for at få adgang, og det kræver, du er oprettet som bruger på biblioteket.