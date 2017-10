Debat Tæt på dette område mellem svanen og DTU (se billedet) har man planer om at opføre den nye campus med 300 kollegieværelser, forskerboliger, cafeer og så videre, også kaldet ’den fjerde bymidte

Af Ian Godfrey, Langekærvej 14A, Ballerup

I Ballerup Bladets artikel af Ulrich Wolf 03-10-2017: ”Der bliver plads til naturen ved DTU-Byggeriet”, forsikrer Ballerup Kommune, at der ikke er grund til at frygte for naturen og dyrelivet.

Direktør for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune Carsten Riis pointerer i artiklen: ’’Under alle omstændigheder kan jeg sige, at man ikke skal frygte for, at Sømosen og de rekreative faciliteter bliver ødelagt. Det bliver de ikke.”

Det, tror jeg, bliver en meget svær øvelse!