Protest mod DTU-byggeri

Debat Dyrelivet omkring Sømosen i Skovlunde Nord er stadig alsidigt, selv om det var endnu bedre for år tilbage, inden der begyndte at blive bygget rundt om den.

Af Gunhild Leth Andersen, Sømoseparken 64, Ballerup

Jeg har færdedes i mosen gennem 37 år. Og kender du den varme følelse, når du ser en måge stå og stampe i græsset for at lokke regnormene op?

Eller glæden ved at følge gåsefamilierne hele foråret ved deres yngleplads på Sømosens sydøstlige eng- og græsarealer – og genne dem frelste væk fra vejen, når græsset på den anden side har lokket dem?

Eller følge de unge gæs, når de – morgen og aften i én lang flok – lægger an til start. Eller når de skal lande – svævende søgende hen over Sømosen for at finde det rette sted til dem alle?

Eller glæden ved at opdage hejren, ræven, rådyret, svanernes stolte sejlads: Andre i Sømosens alsidige dyreliv.

Og så ikke at glemme den helsende stilhed, den smukke, farverige vilde natur (så meget, der nu er tilbage af den), stierne, hvor man møder andre gående, løbende eller cyklende, børnehavebørn, skolebørn. Alle får vi oplevelser i Sømosen.

Det vil vi ikke miste ved mere byggeri ned til Sømosen, som Ballerup kommune og DTU har fremlagt planer om. Vi frygter for dyr og natur, når arealerne indskrænkes. Og hvor skal regnvandet snart løbe hen, hvis der asfalteres og bygges yderligere? Mosen er jo også en del af afvandingen i de omkringliggende kommuner – og der er ofte vådt nok i forvejen.

Du kan orientere dig mere her: www.facebook.com/bevar.somosen. Eller mød op søndag 5. november klokken 13-14 og vær med til en menneskering i protest mod planerne. Vi mødes på DTUs p-plads.